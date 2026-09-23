Persija Rekrut Marselino Ferdinan, Aroma Timnas Era Shin Tae-yong Makin Terasa

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta terus memperkuat komposisi pemain untuk menghadapi musim 2026/2027 dengan merekrut Marselino Ferdinan.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu diikat kontrak oleh manajemen Macan Kemayoran selama dua tahun.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengungkapkan Marselino direkrut sebagai bagian dari langkah tim untuk memperdalam komposisi skuad.

Saat ini, Marselino tengah menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol setelah menjalani operasi.

"Kami berharap cederanya bisa pulih secepatnya dan Marselino dapat segera bergabung dengan tim. Kami semua tahu kemampuan Marselino," ujar Ardhi.

"Kami yakin dengan modal yang dimilikinya, dia bisa memberikan kontribusi besar bagi Persija di sisa musim ini," imbuhnya.

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Kehadiran Marselino membuat Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong makin kental dengan nuansa Timnas Indonesia pada era 2020/2021.

Saat itu, skuad Garuda yang diperkuat Rizky Ridho, Marselino, Witan Sulaeman, hingga Nadeo Argawinata berhasil finis sebagai runner up pada Piala AFF 2020.