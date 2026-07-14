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Persija Resmi Datangkan Bek Berlabel Eropa, Radovan Pankov Siap Bela Macan Kemayoran

Persija Resmi Datangkan Bek Berlabel Eropa, Radovan Pankov Siap Bela Macan Kemayoran
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Bek asal Serbia, Radovan Pankov siap membela Persija Jakarta. Foto Media Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali membuat gebrakan pada bursa transfer jelang musim 2026/2027.

Macan Kemayoran resmi memperkenalkan bek asal Serbia, Radovan Pankov, sebagai rekrutan anyar yang diproyeksikan menjadi pemimpin baru di jantung pertahanan.

Pankov diikat dengan kontrak berdurasi dua musim oleh Persija Jakarta.

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Kehadirannya menjadi sinyal keseriusan Persija dalam membangun skuad yang lebih tangguh demi bersaing di papan atas kompetisi musim depan.

Bek berusia 30 tahun itu bukan nama sembarangan. Sepanjang kariernya, Pankov pernah memperkuat sejumlah klub Eropa seperti FK Vojvodina, Ural Yekaterinburg, Radniki Niš, AEK Larnaca, Red Star Belgrade, hingga Legia Warszawa. 

Pengalaman tampil di kompetisi antarklub Eropa bersama Red Star Belgrade dan Legia Warszawa menjadi nilai lebih yang dibawanya ke Jakarta

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Tak hanya itu, Pankov juga pernah mencatatkan prestasi membanggakan bersama Timnas Serbia U-20 dengan menjuarai Piala Dunia U-20 FIFA 2015.

Pengalaman tersebut diyakini membentuk mentalitas juara yang kini siap dia tularkan kepada skuad Persija.

Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain baru. Dia adalah seorang bek Radovan Pankov asal Serbia.

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