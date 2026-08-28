Persija Respons Sikap The Jakmania, Harga Tiket Vs Brisbane Roar Dipangkas

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta akhirnya melunak dengan menurunkan harga tiket pertandingan persahabatan melawan Brisbane Roar.

Laga tersebut dijadwalkan akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8) mendatang.

Dalam pengumumannya Persija menyatakan menghormati sikap dan keputusan yang diambil The Jakmania terkait laga tersebut.

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Manajemen Macan Kemayoran kemudian mengambil langkah yang disampaikan suporter.

Nantinya seluruh penggemar setia Persija tersebut bisa membeli tiket yang dialokasikan untuk Pengurus Pusat (PP) The Jakmania ke penjualan umum.

Tiket tersebut bisa dibeli secara daring melalui situs resmi Persija dengan harga lebih murah.

Dua kategori tiket yang tersedia untuk kategori 2 Tier 1 dengan harga Rp150 ribu dan Kategori 2 Tier 2 sebesar Rp 130 ribu.

Sebelumnya harga tiket untuk laga persahabatan dan launching tersebut dijual mulai termurah Rp250 ribu.