Persija Rindu Main di Kandang Sendiri, Pramono Merespons Begini
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pernyataan Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza yang menyatakan tim Macan Kemayoran rindu bermain di kandang sendiri atau di Jakarta International Stadium (JIS).
Pramono mengatakan bahwa bukan hanya Persija saja yang rindu bisa bermain di JIS, tetapi dia juga merasakan hal yang sama.
"Saya juga mengeluh, bukan hanya pelatihnya, tetapi kemarin yang penting di Solo untung menang, ya," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Sebelumnya, Mauricio Souza mengeluhkan bahwa Persija bak tim musafir tanpa rumah.
“Pastinya, saya rindu sekali. JIS itu tempat yang luar biasa untuk bermain. Dukungan suporter sangat luar biasa. Semoga, kami bisa kembali bermain di rumah lagi," kata Souza.
Dalam lima pertandingan terakhir, Persija Jakarta tercatat melakoni empat laga tandang, yakni melawan PSM Makassar, Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Madura United.
Sementara satu laga kandang yang seharusnya dimainkan melawan PSBS Biak terpaksa dihelat di tempat netral, yaitu Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.
Adapun, JIS tengah dalam perawatan intensif usai gelaran konser NCT pada 27-28 September 2025 lalu. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons Mauricio Souza yang menyebut Persija Jakarta rindu bermain di kandang sendiri.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Malut United Vs Persib Ditunda, Ada PSBS Vs Persita Sore Ini
- Borneo FC Membantai Dewa United 4-0, Puncak Klasemen Dingin
- Live Streaming Borneo FC Vs Dewa United: Semua Siap Tempur
- Tanpa Lelah, Tak Tergantikan, Eliano Reijnders Jadi Nafas Baru Persib Bandung
- Borneo FC Vs Dewa United: Pemimpin Klasemen Vs Tim Bertabur Bintang
- Taufik Ungkap Pramono Anung Belum Bicarakan Rencana Kenaikan Tarif Tj ke DPRD