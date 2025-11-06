menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persija Rindu Main di Kandang Sendiri, Pramono Merespons Begini

Persija Rindu Main di Kandang Sendiri, Pramono Merespons Begini

Persija Rindu Main di Kandang Sendiri, Pramono Merespons Begini
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pernyataan Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza yang menyatakan tim Macan Kemayoran rindu bermain di kandang sendiri atau di Jakarta International Stadium (JIS).

Pramono mengatakan bahwa bukan hanya Persija saja yang rindu bisa bermain di JIS, tetapi dia juga merasakan hal yang sama.

"Saya juga mengeluh, bukan hanya pelatihnya, tetapi kemarin yang penting di Solo untung menang, ya," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Sebelumnya, Mauricio Souza mengeluhkan bahwa Persija bak tim musafir tanpa rumah.

“Pastinya, saya rindu sekali. JIS itu tempat yang luar biasa untuk bermain. Dukungan suporter sangat luar biasa. Semoga, kami bisa kembali bermain di rumah lagi," kata Souza.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persija Jakarta tercatat melakoni empat laga tandang, yakni melawan PSM Makassar, Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Madura United.

Sementara satu laga kandang yang seharusnya dimainkan melawan PSBS Biak terpaksa dihelat di tempat netral, yaitu Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Adapun, JIS tengah dalam perawatan intensif usai gelaran konser NCT pada 27-28 September 2025 lalu. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

