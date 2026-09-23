Persija Sapu Bersih 3 Laga, Manajemen Minta Pemain tak Cepat Puas

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menyapu bersih tiga laga awal BRI Super League 2026/27. Saat ini Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan sembilan poin dari tiga laga setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung dan Java United.

Manajer Tim Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko meminta para pemain tetap fokus menghadapi kompetisi BRI Super League musim 2026/2027 meski berhasil menyapu bersih tiga kemenangan.

Dia menegaskan bahwa tiga kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain bereuforia berlebihan. “Masih ada kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, baik itu individu maupun dalam organisasi permainan," ungkap Ardhi, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (23/9).

Ardhi meminta para pemain Persija Jakarta mempertahankan rasa lapar untuk terus meraih kemenangan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Menurut dia, tiga kemenangan yang berhasil dikumpulkan dalam tiga pekan pertama harus menjadi pijakan untuk menghadapi pertandingan di sisa kompetisi BRI Super League musim ini.

"Jadi, pemain harus tetap lapar untuk meraih kemenangan keempat, kelima, dan seterusnya. Jangan puas dengan pencapaian saat ini," kata Ardhi.

Dia menambahkan bahwa pencapaian itu sebagai modal penting untuk menghadapi perjalanan kompetisi yang masih panjang. Dia juga menilai penerapan strategi dan skema permainan yang selama ini dibangun dalam sesi latihan mulai menunjukkan hasil di pertandingan.

"Saat ini yang pasti kami makin percaya diri dalam menatap pekan-pekan selanjutnya. Saya lihat strategi dan skema yang terus dilatih selama latihan mampu diterapkan dengan baik oleh para pemain," kata Ardhi.