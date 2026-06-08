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Persija Segera Umumkan Pelatih Baru, Shin Tae Yong Datang Bersama Jeong Seok Seo?

Persija Segera Umumkan Pelatih Baru, Shin Tae Yong Datang Bersama Jeong Seok Seo?
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Shin Tae-yong saat masih melatih Timnas Indonesia. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Persija Jakarta dijadwalkan mengumumkan pelatih baru mereka pada Senin (8/6/2026) siang di Jakarta International Stadium (JIS).

Berkembang rumor manajemen Macan Kemayoran bakal mengontrak mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kabar mengenai kemungkinan bergabungnya pelatih asal Korea itu makin ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.

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Spekulasi tersebut muncul di tengah kerja sama yang akan dijalin Persija dengan perusahaan otomotif asal Korea, Hyundai, pada musim depan.

Jika benar ditunjuk, Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan besar untuk membawa Persija Jakarta menjadi juara Super League edisi 2026/27.

Target tersebut tentu tidak mudah diwujudkan mengingat sejumlah klub papan atas, seperti Persebaya Surabaya, juga terus melakukan pembenahan untuk menyambut musim baru.

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Karena itu, menarik untuk ditunggu kiprah Shin Tae-yong apabila benar dipercaya menangani Persija Jakarta.

Ekspektasi sebagian suporter juga cenderung lebih realistis mengingat pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut tidak memiliki banyak pengalaman melatih di level klub.

Persija Jakarta bakal kontrak Shin Tae-yong dengan Jeong Seok Seo sebagai penerjemah untuk pimpin skuad Macan Kemayoran

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