Persija Selamat dari Pengurangan Poin, The Jakmania Dihukum Setengah Musim

jpnn.com - Kabar pengurangan poin yang sempat menghantui Persija Jakarta akhirnya terjawab. I.League menegaskan tidak ada sanksi pengurangan poin untuk Macan Kemayoran setelah keributan suporter dalam laga melawan Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Serang, akhir pekan lalu.

Namun, Persija tetap harus menerima konsekuensi atas insiden tersebut. Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan hukuman kepada The Jakmania berupa larangan mendampingi tim dalam laga tandang selama setengah musim Super League 2026/2027.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komdis PSSI yang berlangsung alot selama dua hari. Sejumlah sanksi dijatuhkan kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas insiden keributan dalam pertandingan pekan kelima tersebut.

The Jakmania juga dijatuhi denda Rp60 juta akibat penyalaan petasan sebanyak tiga kali dan satu suar atau flare. Sementara itu, Persija dikenai denda tersendiri sebesar Rp30 juta.

"Untuk Persija, dilarang away selama setengah musim. Memang jumlah laga enam, tetapi selama setengah musim dilarang di BRI Super League," ujar Ferry dalam konferensi pers di Kantor I.League, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Keputusan ini sekaligus menjawab isu pengurangan poin Persija yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam hasil sidang yang disampaikan Ferry, tidak terdapat hukuman berupa pemotongan poin bagi tim ibu kota tersebut.

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Meski demikian, larangan mendampingi tim saat bertandang menjadi pukulan tersendiri bagi The Jakmania. Mereka terancam kehilangan kesempatan memberikan dukungan langsung kepada Persija dalam sejumlah pertandingan tandang pada paruh musim kompetisi.

Tak hanya kubu Persija, suporter Persita Tangerang juga terkena imbas. Komdis PSSI menjatuhkan denda Rp40 juta kepada panitia pelaksana pertandingan Persita.