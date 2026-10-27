Persija Sempat Kalah, Instruksi Shin Tae-yong di Ruang Ganti Membuat Situasi Berubah

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs Persik Kediri sebagai laga pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10), berakhir dengan skor 2-1.

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras pemainnya saat berhasil bangkit untuk meraih kemenangan atas Persik, setelah kalah di babak pertama.

Pada laga tersebut, Persija menyegel kemenangan berkat gol Denis Kolinger pada menit ke-64 dan Rizky Ridho pada menit ke-66.

Berkat dua gol tersebut, Macan Kemayoran bangkit dari situasi tertinggal setelah kebobolan pada awal laga lewat gol Imanol Garcia pada menit ke-10.

"Pertama-tama, pastinya karena para pemain kita (Persija) bekerja keras sampai akhir dan tidak menyerah. Itu yang menjadi kunci untuk mendapatkan kemenangan," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers seusai pertandingan Persija vs Persik di JIS, Senin.

Hasil tersebut menjadi kemenangan keenam Persija dari tujuh laga pertama di Super League musim ini.

Tambahan tiga poin ini membuat Persija semakin kukuh di puncak klasemen dengan 18 poin atau unggul empat poin atas Dewa United Banten FC di peringkat kedua.

Meski puas dengan hasil yang diraih, pelatih asal Korea Selatan itu menilai kondisi rumput JIS perlu mendapat perhatian serius.