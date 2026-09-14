Persija Sempurna di Awal Musim, Shin Tae-yong Masih Minta Satu Hal

jpnn.com - Persija Jakarta mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil sempurna.

Namun, enam poin yang sudah dikumpulkan Macan Kemayoran belum membuat Shin Tae-yong puas.

Macan Kemayoran membuka musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC. Kemudian, RIzky Ridho dan kolega kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Persib 2-1.

Hasil tersebut membuat Persija bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Super League. Menariknya, lawan yang dihadapi merupakan dua tim yang berada di posisi teratas klasemen akhir musim lalu.

Start Sempurna Persija

Persija kini memiliki fondasi awal yang menjanjikan. Akan tetapi, Shin Tae Yong tidak ingin enam poin tersebut membuat para pemain kehilangan fokus.

Menurutnya, perjalanan kompetisi masih panjang sehingga konsistensi harus menjadi perhatian.

"Sejak awal, saya sudah memperkirakan pertandingan melawan Borneo FC dan Persib akan menjadi ujian yang berat," ucapnya.

"Setelah berhasil melewatinya dengan kemenangan, saya melihat perjalanan kami pada paruh pertama musim bisa menjadi lebih ringan."