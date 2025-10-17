menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Siapkan Rencana untuk Menembus Tembok Persebaya

Persija Siapkan Rencana untuk Menembus Tembok Persebaya

Persija Siapkan Rencana untuk Menembus Tembok Persebaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tengah menyiapkan strategi khusus untuk membongkar pertahanan kokoh milik Persebaya Surabaya.

Macan Kemayoran akan menantang Bajul Ijo dalam pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10/2025) malam.

Strategi Menghadapi Persebaya

Souza memahami betul laga ini tak akan berjalan mudah. Dalam enam pertandingan terakhir, Persebaya menunjukkan konsistensi dengan torehan tiga kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Baca Juga:

Catatan itu membuat sang pelatih menaruh respek besar terhadap lawan yang akan dihadapi.

"Setiap pertandingan mereka bermain sangat baik. Kami harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi penuh," ujar Souza.

Puji Lini Belakang Persebaya

Pelatih asal Brasil itu menyadari lini belakang Persebaya menjadi salah satu yang paling solid di liga sejauh ini.

Baca Juga:

Tercatat, gawang Persebaya yang biasa dikawal kiper Ernando Ari baru kemasukan lima gol dari enam pertandingan.

"Mereka punya pertahanan yang kuat. Karena itu kami harus disiplin dan menjalankan semua rencana yang sudah disiapkan," tambahnya.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tengah menyiapkan strategi khusus untuk membongkar pertahanan kokoh milik Persebaya Surabaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI