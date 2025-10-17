Persija Siapkan Rencana untuk Menembus Tembok Persebaya

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tengah menyiapkan strategi khusus untuk membongkar pertahanan kokoh milik Persebaya Surabaya.

Macan Kemayoran akan menantang Bajul Ijo dalam pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10/2025) malam.

Strategi Menghadapi Persebaya

Souza memahami betul laga ini tak akan berjalan mudah. Dalam enam pertandingan terakhir, Persebaya menunjukkan konsistensi dengan torehan tiga kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Catatan itu membuat sang pelatih menaruh respek besar terhadap lawan yang akan dihadapi.

"Setiap pertandingan mereka bermain sangat baik. Kami harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi penuh," ujar Souza.

Puji Lini Belakang Persebaya

Pelatih asal Brasil itu menyadari lini belakang Persebaya menjadi salah satu yang paling solid di liga sejauh ini.

Tercatat, gawang Persebaya yang biasa dikawal kiper Ernando Ari baru kemasukan lima gol dari enam pertandingan.

"Mereka punya pertahanan yang kuat. Karena itu kami harus disiplin dan menjalankan semua rencana yang sudah disiapkan," tambahnya.