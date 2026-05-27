Persija Sudah Kantongi Pengganti Mauricio Souza, Pengumuman Tinggal Hitungan Hari?

jpnn.com - Persija Jakarta bergerak cepat setelah berpisah dengan pelatih Mauricio Souza.

Manajemen Macan Kemayoran dikabarkan sudah mengantongi nama calon pelatih baru untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pengumuman resmi disebut tinggal menunggu waktu.

Direktur Persija Mohamad Prapanca memberi sinyal kuat bahwa pengganti Mauricio sudah masuk radar utama klub.

Proses komunikasi dengan kandidat pelatih anyar itu bahkan disebut telah berjalan sejak keputusan berpisah dengan juru Mauricio Souza diumumkan pada Selasa (26/5/2026).

"Kami sudah berkomunikasi dengan kandidat pelatih baru untuk musim depan," ujar Prapanca.

Meski belum membocorkan identitasnya, Persija diyakini sedang bergerak cepat demi menyiapkan tim yang lebih kompetitif untuk perburuan gelar Super League 2026/2027. Pengumuman resmi kabarnya tinggal menunggu waktu.

"Dalam waktu dekat kami akan menentukan figur terbaik yang bisa membawa Persija menjadi juara," lanjutnya.

Nama Shin Tae-yong langsung ramai dikaitkan dengan kursi pelatih Persija. Mantan juru taktik Timnas Indonesia itu disebut menjadi salah satu kandidat kuat.