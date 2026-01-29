Persija Sudah Menyelidiki Persita dengan Cukup Mendalam

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bertandang ke kandang Persita Tangerang pada pekan ke-19 Super League di Indomilk Arena, Jumat (30/1) dengan penuh gairah.

Itu lantaran skuad Macan Kemayoran kini kian dalam seiring dengan kehadiran empat nama anyar.

Dua di antaranya, yakni Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie, telah lebih dulu mencicipi atmosfer pertandingan pada pekan sebelumnya.

Laga Persija melawan Persita berpeluang menjadi debut Paulo Ricardo dan Shayne Pattynama.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai proses adaptasi para pemain barunya berjalan sesuai harapan dan berada di jalur yang tepat.

Namun, fokus Persija tak semata tertuju pada kesiapan internal. Mauricio juga mempersiapkan seluruh timnya untuk menghadapi tim yang tengah menunjukkan performa konsisten.

Dalam lima laga terakhir, Persita mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

"Kami sudah menganalisis tim Persita dengan cukup mendalam. Mereka adalah tim yang berkembang cukup pesat di kompetisi," ujar Mauricio.