Persija Tekuk Persib, Shin Tae-yong Ungkap Satu Perubahan Penting

jpnn.com - Persija Jakarta sukses menundukkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada pekan kedua Super League 2026/27 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Sabtu (12/9/2026).

Di balik kemenangan tersebut, Shin Tae Yong menemukan sesuatu sesuatu yang menarik dari permainan Macan Kemayoran.

Menurut Shin, Persija terlihat lebih efektif dibandingkan saat menghadapi Borneo FC pada pertandingan sebelumnya.

Kesalahan ketika mengalirkan bola mulai berkurang. Pada saat bersamaan, peluang yang berhasil diciptakan juga semakin banyak.

"Permainan Persija saat menghadapi Persib menunjukkan perkembangan yang cukup jelas. Kami lebih sedikit melakukan kesalahan dalam mengoper dan lebih sering menciptakan kesempatan untuk mencetak gol," ucap Shin.

Persija Makin Berkembang

Perubahan tersebut menjadi salah satu hal yang membuat Shin Tae-yong puas. Persija tidak hanya mengandalkan hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan peningkatan dalam cara mereka memainkan pertandingan.

Kemenangan atas Persib menjadi bukti lain dari perkembangan tersebut.

Persija membuka keunggulan melalui gol Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Namun, Balsa Sekulic membuat kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-82.