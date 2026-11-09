Persija Terseret Laporan Tunggakan Gaji Pemain, Manajemen Bongkar Fakta Sebenarnya
jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta angkat bicara setelah klub terseret dalam laporan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) terkait klub-klub yang masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pemain.
Pihak Macan Kemayoran membantah kabar yang menyebut manajemen menunggak gaji pemain.
Klarifikasi itu disampaikan setelah APPI mengumumkan adanya 24 klub dari empat kompetisi sepak bola Indonesia yang masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemain.
Total terdapat 298 pemain terdampak dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp15,7 miliar.
Dalam laporan tersebut, APPI turut mengelompokkan persoalan berdasarkan tahapan penyelesaian, mulai dari korespondensi dengan klub, proses di National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, hingga putusan NDRC dan FIFA yang belum dilaksanakan.
Khusus Super League, terdapat dua klub yang masuk dalam pendataan, yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar. Keduanya tercatat memiliki kewajiban pembayaran kepada lima pemain dengan nilai Rp1,165 miliar dan 34.000 dolar AS atau setara sekitar Rp615 juta.
PSM Makassar tercatat mempunyai satu perkara dalam tahap korespondensi, dua putusan NDRC Indonesia, dan satu putusan FIFA yang belum dilaksanakan.
Sementara itu, Persija hanya memiliki satu perkara dalam kategori korespondensi dengan klub.
Pihak Persija Jakarta turut mengapresiasi langkah APPI dalam mengawal hak-hak pesepakbola profesional.
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