jpnn.com - JAKARTA - Pemimpin klasemen Super League Persija Jakarta gagal memetik kemenangan di pekan ke-10 Super League.

Bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11) malam, Persija harus puas berbagi gol 1-1.

Persija unggul melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-63. PSM menyamakan kedudukan melalui gol indah Kodai Tanaka di menit ke-66.

PSM harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain sejak menit ke-87 setelah bek Nenad Lalic mendapat kartu merah dari wasit seusai peninjauan melalui video assistant referee (VAR).

Hasil imbang tersebut membuat Persija tetap memimpin klasemen dengan 22 poin dari sepuluh pertandingan, unggul dua poin saja dari Dewa United di posisi kedua.

Sementara itu, PSM menempati peringkat ke-11.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic melontarkan pujian tinggi atas mentalitas bertanding dan kedisiplinan taktik yang ditunjukkan anak asuhnya.

Darije mengakui laga berjalan sangat berat. Selain menghadapi tim berkualitas, Pasukan Ramang juga tampil pincang akibat absennya sejumlah pilar.