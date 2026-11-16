Persija Terusir Lagi, Wibawa Mukti Jadi Kandang Macan Kemayoran Lawan Sumsel United
jpnn.com - Persija Jakarta tampaknya belum bisa menikmati kenyamanan bermain di kandang sendiri.
Macan Kemayoran kembali harus berpindah stadion saat menghadapi Sumsel United pada pertandingan kedua Grup A I.League Cup 2026/2027, Selasa (24/11/2026).
Kali ini, Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, dipilih sebagai venue pertandingan tersebut. Informasi itu tercantum dalam laman resmi Persija Jakarta, Persija.id. Duel Persija kontra Sumsel United dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Situasi ini menambah panjang daftar stadion yang digunakan Persija untuk menjalani pertandingan kandang sepanjang musim 2026/2027.
Sebelumnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah menggunakan empat stadion berbeda, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Patriot Candrabhaga.
Persija memang belum bisa memaksimalkan dua stadion utamanya, JIS dan SUGBK. JIS belum memungkinkan untuk digunakan karena akan menjadi lokasi konser band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR), pada 22 November mendatang.
Konser tersebut hanya berjarak enam hari dari pertandingan Persija melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November.
Laga melawan Garudayaksa FC memiliki arti spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 Persija Jakarta. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.
Persija Jakarta kembali terusir dari Jakarta saat menjamu Sumsel United pada laga A League Cup 2026. Persija akan bermain di Stadion Wibawa Mukti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- League Cup: Madura United Siapkan 3 Senjata Asing, Persela dan Persijap Harus Waspada
- Dipanggil Timnas Indonesia, Pemain Muda Persija Ini Ingin Pikat Hati John Herdman
- Ketika Banyak yang Meminta Justin Hubner Tidak Main di Liga Indonesia
- Tolak Tawaran Fantastis Persija Jakarta, Justin Hubner Kini Bersyukur
- John Herdman Beri Kesempatan kepada Pemuda 20 Tahun Persija Jakarta
- Persija Jakarta Desak Pengelola JIS Benahi Kondisi Lapangan Selama Jeda Internasional