Persija Terusir Lagi, Wibawa Mukti Jadi Kandang Macan Kemayoran Lawan Sumsel United

jpnn.com - Persija Jakarta tampaknya belum bisa menikmati kenyamanan bermain di kandang sendiri.

Macan Kemayoran kembali harus berpindah stadion saat menghadapi Sumsel United pada pertandingan kedua Grup A I.League Cup 2026/2027, Selasa (24/11/2026).

Kali ini, Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, dipilih sebagai venue pertandingan tersebut. Informasi itu tercantum dalam laman resmi Persija Jakarta, Persija.id. Duel Persija kontra Sumsel United dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Situasi ini menambah panjang daftar stadion yang digunakan Persija untuk menjalani pertandingan kandang sepanjang musim 2026/2027.

Sebelumnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah menggunakan empat stadion berbeda, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Patriot Candrabhaga.

Persija memang belum bisa memaksimalkan dua stadion utamanya, JIS dan SUGBK. JIS belum memungkinkan untuk digunakan karena akan menjadi lokasi konser band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR), pada 22 November mendatang.

Konser tersebut hanya berjarak enam hari dari pertandingan Persija melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November.

Laga melawan Garudayaksa FC memiliki arti spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 Persija Jakarta. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.