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Persija Tundukkan Police Tero, Shin Tae Yong Dapat Jawaban yang Dicari

Persija Tundukkan Police Tero, Shin Tae Yong Dapat Jawaban yang Dicari
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta membuka rangkaian pertandingan uji coba di Thailand dengan hasil positif.

Macan Kemayoran mengalahkan Police Tero dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Rabu (19/8/2026).

Rayhan Hannan menjadi pembeda lewat dua gol yang memastikan Persija keluar sebagai pemenang.

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Pelatih Persija Shin Tae Yong menggunakan pertandingan itu sebagai kesempatan untuk melihat respons pemain setelah menjalani program latihan intensif selama sepekan.

Shin Tae-yong Uji Seluruh Pemain

Juru taktik asal Korea itu menerapkan komposisi berbeda pada setiap babak. Seluruh pemain mendapat kesempatan tampil sehingga tim pelatih bisa melihat kondisi serta perkembangan mereka secara langsung.

Strategi tersebut juga membantu Shin Tae Yong mengevaluasi sejauh mana materi latihan dapat diterapkan ketika pemain menghadapi situasi pertandingan.

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"Para pemain mendapatkan kesempatan bermain satu babak. Dari sisi kondisi fisik mereka terlihat bagus dan secara permainan juga menunjukkan performa yang baik," ucapnya.

Taktik Lebih Penting daripada Skor

Bagi Shin Tae Yong, angka 2-1 di papan skor bukanlah hasil utama yang ingin dicari. Dia lebih memperhatikan organisasi permainan, penerapan instruksi, serta kemampuan pemain menjalankan pola yang sudah dipersiapkan selama TC.

Persija Jakarta membuka rangkaian pertandingan uji coba di Thailand dengan hasil positif.

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