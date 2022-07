Persija Uji Coba Lawan RANS Nusantara Sekaligus Peluncuran Tim dan Jersei Baru

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta melakoni partai uji coba kontra RANS Nusantara sekaligus meluncurkan tim dan jersei di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, pada Sabtu (16/7/2022) petang.

Macan Kemayoran bertekad untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena itu, tema 'To the Next Level' diusung oleh tim ibu kota.

Persija sedang berusaha meningkatkan kualitas di berbagai sektor, mulai dari tim, manajemen, hingga level pembinaan usia muda.

Tujuannya tentu agar makin meningkatkan kualitas persepak bolaan nasional.

Perkenalan tim Persija musim 2022/23 sekaligus uji coba melawan RANS Nusantara akan ditayangkan di salah satu televisi nasion

Pertandingan lawan tim milik Raffi Ahmad ini bakal menutup rangkaian uji coba Persija dalam masa persiapan menuju Liga 1 2022/2023.

Setelah itu, Persija akan memantapkan kondisi tim sebelum terbang ke Denpasar untuk menghadapi Bali United dalam laga pembuka Liga 1 musim ini di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (23/7) mendatang.

Bagi pencinta Persija dan The Jakmania yang berniat untuk menonton launching tim kesayangannya, manajemen sudah mengumumkan penjualan tiket secara online melalui aplikasi digital.