Persija Umumkan Pelatih Baru Siang Ini di JIS, Oh Shin Tae-yong

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan mengumumkan nama pelatih baru klub kebanggaan warga Ibu Kota itu pada Senin (8/6/2026) siang.

Kabar beredar menguat bahwa pelatih baru Persija yang akan diumumkan ialah Shin Tae-yong.

Berdasar informasi yang berkembang di kalangan wartawan, pelatih asal Kore Selatan itu yang akan diperkenalkan secara resmi di Jakarta International Stadium (JIS).

Kabar ini sekaligus menjawab teka-teki mengenai pengganti Mauricio Souza yang mengakhiri musim lalu dengan membawa Persija finis di papan atas klasemen Super League 2025/2026.

Berdasarkan informasi yang beredar, Shin Tae-yong mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim.

Kesepakatan tersebut diyakini sudah rampung dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub.

Sinyal kuat kedatangan Shin Tae-yong juga terlihat dari undangan konferensi pers yang telah disebarkan Persija kepada awak media, termasuk JPNN.com.

Dalam undangan tersebut, klub menyatakan akan menggelar acara pengumuman pelatih kepala baru pada Senin siang di JIS, markas utama Persija dalam beberapa musim terakhir.