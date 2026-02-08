menu
Persija Vs Arema FC: GBK Pasti Ramai Malam Ini

Suporter Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, November 2025. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mengusung target meraih tiga kemenangan beruntun saat menjamu Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2) malam WIB.

Sebelum meladeni Arema FC, Persija mengantongi dua kemenangan, yakni memukul Madura United dan menampar Persita Tangerang.

“Kami sudah siap, sangat termotivasi, dan memahami betapa pentingnya laga ini (vs Arema FC)," kata Pelatih Mauricio Souza di halaman Persija.

Macan Kemayoran -julukan Persija, wajib menang jika pengin menjaga persaingan Top 3 tetap panas, karena Persib Bandung dan Borneo FC meraih tiga poin di pekan ke-20 ini.

"Saya percaya kami akan tampil maksimal melawan Arema FC dan masuk ke lapangan dengan konsentrasi penuh agar terhindar dari kejutan yang tidak diinginkan,” ujar Mauricio. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-20 dan Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

