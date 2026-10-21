Persija Vs Arema FC Malam Ini, Shin Tae Yong Bicara Rekor

jpnn.com - BEKASI - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong optimistis timnya meraih kemenangan dari Arema FC pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Persija menjamu Arema FC setelah di laga sebelumnya menelan kekalahan pertama di Super League -dari Persita Tangerang.

Coach STY pun menegaskan pasukannya bergairah untuk kembali ke jalur kemenangan.

Pelatih berkebangsaan Korea itu sudah mempersiapkan taktik untuk meredam serangan Arema sekaligus mencari celah untuk menembus pertahanan lawan.

"Kami sudah beristirahat dengan baik, lalu melakukan persiapan juga dengan baik," tuturnya seperti dipetik dari halaman Persija.

Dia menyadari bahwa Persija tetap perlu mewaspadai ambisi kebangkitan Arema yang juga baru menelan kekalahan pada laga terakhir setelah sebelumnya mencatatkan tiga hasil imbang secara beruntun.

Kondisi tersebut membuat Arema berpeluang tampil dengan motivasi ekstra untuk mengakhiri tren negatifnya.

STY juga mengetahui bahwa catatan Persija saat menjamu Arema juga belum menggembirakan. Pada musim lalu, Macan Kemayoran harus mengakhiri pertemuan dengan kekalahan 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).