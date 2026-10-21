Persija vs Arema FC: Marcos Santos Soroti Dua Faktor Penting

jpnn.com - Arema FC akan bertamu ke markas Persija Jakarta pada pekan keenam Super League 2026/27.

Pelatih Arema Marcos Santos menyoroti dua aspek penting yang harus diperhatikan anak asuhnya jika ingin membawa pulang tiga poin.

Menurut jadwal, duel Persija vs Arema akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) malam WIB.

Persija Punya Transisi Cepat dan Pressing Agresif

Marcos Santos menilai Persija memiliki pola permainan yang terorganisasi dengan baik.

Kecepatan transisi dan tekanan agresif setelah kehilangan bola menjadi ancaman yang harus diantisipasi Arema FC.

"Persija memiliki kemampuan transisi yang cepat dan mampu memberikan tekanan intens setelah kehilangan bola. Mereka juga mempunyai struktur permainan yang terorganisasi dengan baik," ucapnya.

Tekanan Suporter Jadi Tantangan Arema FC

Selain aspek taktik, Santos menyadari bahwa bermain di kandang Persija bukan perkara mudah.

Dukungan suporter tuan rumah berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi Arema FC sepanjang pertandingan.