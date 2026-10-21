Persija Vs Arema FC: Tak Ada Nada Gentar dari Marcos Santos

jpnn.com - BEKASI - Tukang Racik Arema FC Marcos Santos mengakui Persija Jakarta tim yang memiliki transisi cepat dan bagus.

Santos mengungkap hal itu menjelang Arema FC bertamu ke kandang Persija pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Namun, Santos juga menyebut pasukannya sudah siap menghadapi apa pun permainan yang diterapkan pelatih di bench sebelah, Shin Tae Yong.

“Kami tahu Persija punya transisi yang sangat bagus. Punya pressing yang sangat kuat setelah kehilangan bola, dan tim yang disusun sangat rapi serta siap. Kami bekerja dengan baik, Arema punya model permainan sendiri,” ujar pelatih asal Brasil itu.

Menurutnya, kemampuan pemain menjalankan instruksi yang telah dilatih akan berpengaruh terhadap penampilan Arema dalam pertandingan.

“Jika kami berhasil mengeksekusi apa yang dilatih, saya pikir kami punya peluang besar untuk bersaing ketat di laga ini,” tuturnya.

Selain aspek taktik, dia juga menyoroti tantangan bermain menghadapi salah satu kandidat juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini.

Persija memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan diperkirakan mendapat dukungan puluhan ribu penonton.