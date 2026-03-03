menu
Persija Vs Borneo FC: 4 Gol di Babak Kedua, Termasuk 2 dari Tendangan Roket

Fan Persija saat menyaksikan laga timnya melawan Borneo FC. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA - Superbig match Persija vs Borneo FC pada pekan ke-24 Super League di JIS, Selasa (3/3) malam berakhir tanpa pemenang.

Dua tim papan atas itu sama-sama tampil ngotot, memamerkan soliditas, dan menyuguhkan penampilan yang menghibur.

Meski tak ada gol di 45 menit pertama, pertarungan kedua tim melahirkan sejumlah peluang emas.

Empat gol tercipta di babak kedua.

Dua dari empat gol itu, yakni yang dicetak Juan Villa dan Fabio Calonego adalah gol yang lahir dari tendangan roket alias keras dan kencang.

Laga Persija vs Borneo FC juga dibumbui banyak kontak fisik antarpemain, juga pemain dengan tim lawan di bench.

