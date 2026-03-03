Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting
jpnn.com - Kepercayaan diri sedang menyelimuti skuad Persija Jakarta menjelang duel melawan Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.
Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB.
Laga ini dipandang sebagai momen penting untuk menjaga momentum bagi Macan Kemayoran.
Bek muda Persija Dony Tri Pamungkas memastikan timnya berada dalam kondisi optimal.
Tiga kemenangan beruntun menjadi suntikan moral yang tak bisa dipandang sebelah mata.
Meski begitu, Dony mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.
"Persiapan kami untuk besok (hari ini, red) berjalan dengan lancar."
"Ini pertandingan yang penting bagi kami dan Borneo FC adalah lawan yang cukup tangguh," tegasnya.
Modal positif di tangan, Persija tak mau lengah saat menjamu Borneo FC. Dony Tri ungkap pesan penting jelang duel panas di JIS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta vs Borneo FC: Macan Kemayoran Bidik Korban ke-4
- Borneo FC Dapat Keistimewaan Saat Bertandang ke Markas Persija Jakarta
- Drama Jelang Laga Akbar Persija Vs Borneo, Pesut Etam Keberatan Latihan di Depan JIS
- Bukan Sekadar 3 Poin, Kemenangan Ini Mengubah Aura Persija Jakarta
- Persib, Borneo FC, dan Dewa United Menang, Ada yang Terbesar
- Malut United vs Persija Jakarta 2-3: Andritany Ungkap Tekanan Gila di Ternate