menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting

Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting

Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek kiri Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas. Foto: Persija.

jpnn.com - Kepercayaan diri sedang menyelimuti skuad Persija Jakarta menjelang duel melawan Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB.

Laga ini dipandang sebagai momen penting untuk menjaga momentum bagi Macan Kemayoran.

Baca Juga:

Bek muda Persija Dony Tri Pamungkas memastikan timnya berada dalam kondisi optimal.

Tiga kemenangan beruntun menjadi suntikan moral yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Meski begitu, Dony mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.

Baca Juga:

"Persiapan kami untuk besok (hari ini, red) berjalan dengan lancar."

"Ini pertandingan yang penting bagi kami dan Borneo FC adalah lawan yang cukup tangguh," tegasnya.

Modal positif di tangan, Persija tak mau lengah saat menjamu Borneo FC. Dony Tri ungkap pesan penting jelang duel panas di JIS.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI