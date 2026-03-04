menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija vs Borneo FC Imbang, Mauricio Souza Kecewa, tetapi Ada Satu Pemain Disanjungnya

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs Borneo FC sebagai laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakart, Selasa (3/3) berakhir imbang 2-2.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyesalkan kurangnya kontrol permainan saat timnya kembali membuang poin penuh di kendang.

Mauricio mengaku kecewa melihat permainan timnya sehabis mencetak gol.

Dia menyebut Persija tak bisa mengontrol pertandingan setelah memimpin, dimana hal ini berujung dengan Borneo FC yang mampu menyamakan kedudukan dua kali.

"Dan ya, jangan tanya sama saya, saya tidak tahu kenapa, tetapi tim kita (Persija) pas cetak gol itu mulai tidak fokus. Setelah 1-1, kita dapat kontrol pertandingan lagi," kata Mauricio Souza dalam jumpa pers seusai laga Persija vs Borneo FC di JIS.

Di laga ini, Gustavo Almeida membawa Persija memimpin pada menit ke-46.

Namun, seperti yang dikatakan Mauricio, setelah gol itu mereka kehilangan kontrol.

Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Borneo FC yang mampu menyamakan kedudukan 1-1 melalui gol Juan Villa pada menit ke-62.

Mauricio Souza kecewa lantaran laga Persija vs Borneo FC berakhir imbang, tetapi dia menyanjung penampilan satu pemainnya.

