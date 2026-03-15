Persija Vs Dewa United: 3 Pilar Si Macan Kemayoran Absen

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mengincar kemenangan saat menjamu Dewa United pada laga tunda pekan ke-25 Super League di Jakarta International Stadium, Minggu (15/3) malam WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija, membidik tiga poin guna terus bersaing di tangga juara.

Kemenangan menjadi penting untuk memangkas jarak poin. Apalagi di waktu yang sama, pemuncak klasemen, yaitu Persib Bandung juga akan bertanding melawan sang runner-up, Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku tak memikirkan laga Borneo FC vs Persib. Dia hanya pengin fokus membawa Persija menang dari Dewa United, mengingat tim tamu juga salah pasukan kuat musim ini.

"Terlepas dari apa yang akan terjadi pada pertandingan antara Borneo FC dan Persib Bandung, fokus kami tetap pada pertandingan kami sendiri. Karena jika kami tidak menjalankan tugas kami dengan baik, tiga ada gunanya berharap A atau B melakukan kesalahan,” kata Mauricio Souza.

"Itulah yang harus kami lakukan, bermain bagus, meraih tiga poin. Dan, apa pun yang terjadi dalam pertandingan antara Persib dan Borneo FC, kami akan memperkecil jarak dengan mereka, atau dengan salah satunya dari kedua tim itu," imbuhnya

Baca Juga: Sonny Stevens Sebut Dewa United Siap Mencuri Poin dari Persija Jakarta

Sayangnya untuk mewujudkan hal tersebut, Persija tidak dalam kondisi ideal. Beberapa penggawa harus absen karena beberapa hal. Souza menyatakan tiga pemain yang absen tersebut ialah Alaaeddine Ajaraie, Mauro Zijlstra, Paulo Ricardo dan Allano Lima.

Alaaeddine dan Mauro masih menjalani pemulihan cedera pasca duel kontra Borneo FC lalu. kondisinya masih diragukan meski telah pulih dari cedera hamstring. Adapun Allano kembali terkena akumulasi kartu kuning.