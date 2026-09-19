Persija vs Java United: David da Silva Melihat Celah untuk Menang

jpnn.com - Bomber Java United David da Silva melihat celah yang bisa dimanfaatkan timnya untuk mencuri tiga poin dari Persija Jakarta pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Duel Persija vs Java United akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

David da Silva melihat status Persija sebagai tuan rumah yang harus bermain di luar Jakarta tanpa kehadiran suporter dapat menjadi faktor yang menguntungkan timnya.

"Persija harus datang jauh dari Jakarta dan mereka tidak akan mendapatkan dukungan langsung dari suporter. Itu bisa menjadi keuntungan bagi kami, meskipun hasil pertandingan tetap sulit diprediksi," ucap mantan pemain Persib Bandung itu.

Ada Perubahan di Permainan Persija

Namun, selain faktor nonteknis, David menemukan perubahan dalam permainan Persija setelah melihat rekaman pertandingan mereka.

Menurutnya, pola serangan Macan Kemayoran kini lebih banyak mengarah ke sisi lapangan dibandingkan mengandalkan sirkulasi umpan pendek.

"Mereka sebelumnya lebih mengandalkan permainan umpan pendek. Sekarang serangan lebih sering dibangun dari sayap dan diakhiri dengan crossing," tambahnya.

David Minta Java United Percaya Diri

Kedalaman skuad Persija tetap menjadi perhatian David.