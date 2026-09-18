menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Vs Java United Digelar Tanpa Penonton di Bali, Fabio Lefundes Minta Pemain Tetap Fokus

Persija Vs Java United Digelar Tanpa Penonton di Bali, Fabio Lefundes Minta Pemain Tetap Fokus

Persija Vs Java United Digelar Tanpa Penonton di Bali, Fabio Lefundes Minta Pemain Tetap Fokus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Java United saat berlatih menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketiga Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Java United

jpnn.com, JAKARTA - Java United memilih fokus menatap laga pekan ketiga Super League 2026/27 melawan Persija Jakarta.

Pelatih Java United Fabio Lefundes meminta anak asuhannya tidak terpengaruh dengan kondisi pertandingan yang tak akan dihadiri oleh penonton.

Tercatat laga Persija Jakarta melawan Java United akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Baca Juga:

Laga terpaksa digelar di pulau Dewata seusai Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta serta Jakarta International Stadium urung bisa dipakai.

Alhasil laga dipindah ke Bali dan tanpa dihadiri oleh penggemar kedua tim.

“Pemain membutuhkan atmosfer yang diciptakan oleh penonton atau suporter di stadion. Sayangnya, kami tidak dapat menikmati atmosfer seperti itu di pertandingan besok,” ujar manajer asal Brasil itu.

Baca Juga:

Menarik ditunggu laga akbar Persija Jakarta melawan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui layar kaca Indosiar atau streaming di Vidio.com.

Java United memilih fokus menatap laga pekan ketiga Super League 2026/27 melawan Persija Jakarta saat pertandingan digelar tanpa penonton

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI