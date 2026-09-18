Persija Vs Java United Digelar Tanpa Penonton di Bali, Fabio Lefundes Minta Pemain Tetap Fokus

jpnn.com, JAKARTA - Java United memilih fokus menatap laga pekan ketiga Super League 2026/27 melawan Persija Jakarta.

Pelatih Java United Fabio Lefundes meminta anak asuhannya tidak terpengaruh dengan kondisi pertandingan yang tak akan dihadiri oleh penonton.

Tercatat laga Persija Jakarta melawan Java United akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Laga terpaksa digelar di pulau Dewata seusai Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta serta Jakarta International Stadium urung bisa dipakai.

Alhasil laga dipindah ke Bali dan tanpa dihadiri oleh penggemar kedua tim.

“Pemain membutuhkan atmosfer yang diciptakan oleh penonton atau suporter di stadion. Sayangnya, kami tidak dapat menikmati atmosfer seperti itu di pertandingan besok,” ujar manajer asal Brasil itu.

Menarik ditunggu laga akbar Persija Jakarta melawan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27.

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