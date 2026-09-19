Persija vs Java United, Gustavo Almeida Bidik Kemenangan Melawan Mantan Timnya

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Java United Gustavo Almeida menyataka timnya siap menghadapi Persija Jakarta laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB. Gustavo Almeida menargetkan kemenangan saat menghadapi Persija yang tak lain merupakan mantan klubnya.

Menurut Almeida, laga nanti bukan sekadar perebutan tiga poin biasa, melainkan sebuah panggung reuni yang datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Meski begitu, dia tidak merasa canggung dengan kondisi yang akan dihadapi pada laga nanti. Dia tetap menghormati keberadaan suporter fanatik Persija yang pernah memberinya dukungan tanpa henti saat masih berseragam Macan Kemayoran.

“Inilah sepak bola. Semuanya bisa berubah setiap saat. Hari ini, saya di sini, besok saya bisa berada di sana. Kami hanya menerimanya dan datang ke sini untuk memberikan pertandingan yang bagus. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan tiga poin,” tutur Almeida, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (19/9).

Sementara itu, soal perpindahan kandang Persija dari Jakarta ke Bali, Almeida menyambutnya dengan positif. Dia beralasan punya kenangan yang baik dengan Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Almeida datang ke Persija dari Arema pada pertengahan musim 2023/2024. Penyerang asal Brasil tersebut telah tampil 55 kali dengan menyumbangkan 31 gol dan dua assist selama 2,5 musim berseragam Macan Kemayoran.

Pemain yang berhasil mencetak 14 gol dari hanya 16 laga bersama Arema itu telah berbaju Java United. Pada dua laga pertamanya, dia tampil penuh, tetapi belum sanggup membantu timnya meraih kemenangan. Selain itu, dalam dua laga tersebut dia juga belum mampu mencetak gol.

Saat ini, Java United yang berjuluk Laskar Kepodang Emas menghuni peringkat ke-17 klasemen sementara dengan minus satu poin. Adapun, Persija yang meraih dua kemenangan dalam dua laga menempati peringkat keempat dengan enam poin. (antara/jpnn)



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