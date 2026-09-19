Persija vs Java United, Macan Kemayoran Bidik 3 Kemenangan Beruntun

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan meladeni Java United pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9), pukul 19.00 WIB.

Persija berbekal dua hasil positif setelah memetik dua kemenangan beruntun, yakni atas Borneo FC Samarinda 1-0 pada pekan pertama, dan Persib Bandung 2-1 di pekan kedua Super League.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menyatakan bahwa tim asuhannya membidik tiga kemenangan beruntun ketika menghadapi Java United.

Menurut dia, persiapan tim sudah berjalan dengan baik. Shin menjelaskan Persija Jakarta melakukan persiapan lebih awal dari biasanya karena ingin membuat tim kian siap menghadapi pertandingan.

“Kami datang dua hari sebelum pertandingan, bukan sehari sebelumnya. Jadi, pengaturan kondisi pemain juga berjalan dengan baik saat ini," ungkap STY, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (19/9).

Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memberi ruang lebih bagi tim guna mengatur kondisi para pemain sebelum pertandingan dan meraih hasil maksimal.

Mengenai modal positif dari dua pertandingan awal, Shin menjelaskan Persija Jakarta tidak boleh lengah dan tetap menjaga konsentrasi menghadapi Java United.

Dia menyatakan Persija Jakarta dituntut tampil dengan identitas permainan sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Java United untuk berkembang di sepanjang pertandingan.