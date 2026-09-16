Persija vs Java United, Shin Tae Yong Bakal Turunkan Skuad Lebih Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong akan menurunkan skuad lebih kuat saat melawan Java United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Sabtu (19/9).

Skuad yang diturunkan akan lebih baik ketimbang saat Persija melawan Persib Bandung pada akhir pekan lalu.

"Mungkin skuadnya akan lebih baik dari lawan Bandung," kata Shin Tae Yong dalam wawancaranya bersama Persija, dikutip Rabu (16/9).

Shin menatap optimistis laga Persija vs Java United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 dengan berbekal modal dua kemenangan, yakni atas Borneo FC dan Persib Bandung.

Dua kemenangan itu membuat Macan Kemayoran menjadi salah satu dari hanya tiga tim di Super League yang meraih hasil sempurna dari dua laga.

Menurut Shin, kemenangan menghadapi Borneo dan Persib sangat berharga.

Pasalnya, dua tim itu tak bisa dikalahkan Persija musim lalu, yang kemudian menyebabkan Macan Kemayoran kalah dalam persaingan juara.

"Ya dua kemenangan ini sangat bermakna bagi Persija karena lawannya pun Borneo itu cukup berat, peringkat dua musim lalu dan Persib peringkat satu musim lalu. Ya ini kemenangan yang sangat luar biasa dan ini membuat jalannya Persija ke depannya lancar," kata Shin.