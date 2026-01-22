Persija Vs Madura United: Tamu Sudah di Jakarta, Targetnya Sangat Jelas
jpnn.com - JAKARTA - Pasukan Madura United sudah di Jakarta, untuk melakoni laga away di kandang Persija, pada pekan ke-18 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (23/1) malam.
Madura United kini berada di peringkat ke-14 dengan 17 poin, sedangkan Persija Jakarta di anak tangga ke-3 dengan poin 35.
"Laskar Sapeh Kerrab -julukan Madura United tiba di Jakarta," bunyi keterangan pada foto di Instagram akun maduraunited.fc.
Presiden Madura United Achsanul Qosasi pun menyambut timnya dengan jamuan makan bersama.
Pemain baru Madura United Riquelme Souza mengatakan siap diturunkan setelah menjalani masa adaptasi selama tiga pekan bersama tim.
Riquelme menyebut bahwa target Madura United di putaran kedua sangat jelas, yakni meraih kemenangan di setiap laga guna memperbaiki posisi di klasemen.
