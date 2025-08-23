menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Vs Malut United, Tyronne: Kami Datang dengan Persiapan Matang

Persija Vs Malut United, Tyronne: Kami Datang dengan Persiapan Matang

Persija Vs Malut United, Tyronne: Kami Datang dengan Persiapan Matang
Gelandang serang Malut United Tyronne del Pino. Foto: malutunitedfc

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang serang Malut United Tyronne Del Pino menyambut laga timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League dengan gairah tinggi.

Duel Persija vs Malut United akan hadir di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8) sore WIB.

"Beberapa hari terakhir, tim sudah berlatih dengan keras. Kami memiliki motivasi tinggi untuk berjuang bersama-sama meraih hasil terbaik di Jakarta," tutur Tyronne.

Baca Juga:

Menurut pemain dari Spanyol ini, menghadapi Persija di JIS merupakan tantangan besar karena rekor impresif yang dimiliki tuan rumah. Persija si Macan Kemayoran belum pernah kalah saat main di JIS (6 menang, 1 imbang).

Baca Juga:

Laskar Kie Raha Malut United lah satu-satunya tim yang berhasil mencuri satu poin di JIS musim lalu (0-0).

"Pertandingan melawan Persija tidak akan mudah. Mereka memiliki skuad yang bagus dan memulai musim dengan meraih dua kemenangan. Namun, kami datang dengan persiapan matang," ujar Tyronne.

