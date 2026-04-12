Persija vs Persebaya 3-0, Mauricio Souza Ungkap Sosok Paling Berpengaruh di Lapanga

Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League.

Duel Persija vs Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 3-0.

Dalam laga tersebut, satu nama menjadi sorotan utama, yakni Eksel Runtukahu.

Pemain berusia 28 tahun itu memborong dua gol ke gawang Persebaya. Adapun satu gol Persija lainnya lahir melalui penalti Allano.

Pelatih Persija Mauricio Souza memberikan apresiasi atas kontribusi besar yang ditunjukkan Eksel.

Entrenador asal Brasil itu menilai mantan Eksel tampil sangat konsisten sepanjang pertandingan.

"Dia (Eksel Runtuhaku, red) memainkan pertandingan yang hebat yang menurut pendapat saya adalah yang terbaik di lapangan," jelasnya.

Brace ke gawang Persebaya membuat Eksel Runtukahu telah mengoleksi enam gol dari 18 penampilan bersama Persija.

