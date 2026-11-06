Persija vs Persebaya: Bajul Ijo Tanpa Matheus Lagoa

jpnn.com - JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11), tanpa kehadiran salah satu pemain andalan Matheus Lagoa.

Pelatih Kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan bahwa Matheus Lagoa akan absen saat laga tandang menghadapi Persija karena mengalami cedera.

"Dia (Matheus Lagoa) cedera. Ya, bagaimana cederanya dan kapan dia akan kembali? Saya bukan dokter, saya katakan dia cedera," kata Bernardo Tavares dalam konferensi pers menjelang laga yang diikuti secara virtual di Jakarta, Jumat (7/11).

Absennya pemain asal Brasil itu membuat Bernardo Tavares harus meracik kembali kekuatan di lini depan guna menggempur pertahanan lawan dan mencuri poin di markas Macan Kemayoran.

Pelatih asal Portugal itu berharap kondisi Lagoa segera membaik agar bisa kembali membela tim dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. "Mari kita lihat dalam beberapa hari atau minggu ke depan jika dia bisa membantu kami," ungkapnya.

Lebih lanjut Bernardo mengakui bahwa tim asuhannya menghadapi laga melawan Persija dalam kondisi penuh tekanan. Sebab, pada laga sebelumnya, Bajul Ijo gagal mengamankan tiga poin saat menjamu Persijap Jepara seusai bermain imbang 1-1.

"Dari sejarah, kami melihat bahwa biasanya di Persebaya ketika tim tidak meraih hasil bagus, tentu ada tekanan," katanya.

Meski demikian, Bernardo memilih untuk tidak fokus pada situasi terkanan tersebut. Dia lebih mengarahkan fokus pada pertandingan yang akan dihadapi di lapangan.