Persija Vs Persebaya Malam Ini: 1 Peluang, 99 Keyakinan

jpnn.com - JAKARTA - Big match pekan ke-27 Super League hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam, mempertemukan tuan rumah Persija vs Persebaya.

Ini bisa menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran -julukan Persija, untuk menjaga asa dalam mengakhiri musim dengan gelar.

Poin penuh kemenangan sangat dibutuhkan Persija untuk mengejar jarak ke peringkat satu dan dua.

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 52 poin, tertinggal lima poin dari Borneo FC dan terpaut sembilan poin dari Persib.

Gelandang Persija Fabio Calonego menunjukkan sikap optimistis yang mencerminkan semangat juang tim.

Dia menyadari bahwa perjalanan untuk menggapai target tidak selalu berjalan mulus. Yang terpenting, keyakinan harus tetap dijaga.

“Dalam sepak bola, hal-hal tidak selalu terjadi seperti yang diinginkan. Intinya, kami harus terus bekerja keras. Kami tahu bahwa berjuang untuk meraih gelar juara saat ini penuh tantangan, tetapi selama masih ada kesempatan, kami akan percaya dan berjuang sampai akhir,” ujar Fabio.

Dia menegaskan bahwa harapan sekecil apa pun tetap layak diperjuangkan. Mentalitas pantang menyerah adalah fondasi utama dalam menghadapi tekanan kompetisi. Terlebih lagi, Persija akan didukung penuh oleh Jakmania di GBK.