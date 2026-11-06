Persija vs Persebaya, Shin Tae Yong Pastikan Para Pemainnya Siap Tempur

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan para pemainnya dalm kondisi siap tempur untuk memenangkan pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Sabtu (7/11).

Tim menyadari bahwa laga melawan Persebaya adalah laga kandang sehingga harus bermain baik dan menang.

"Bisa dikatakan bahwa para pemain kami semuanya telah mempersiapkan diri dengan sangat keras dan baik," kata Shin Tae Yong dalam konferensi pers menjelang laga di JIS, Jumat (6/11).

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Namun, pelatih asal Korea Selatan itu meminta tim asuhannya tidak lengah saat melawan Persebaya Surabaya. "Saya menyampaikan kepada para pemain untuk tidak lengah dan memberikan yang terbaik," ujarnya.

Menurut Shin, Persebaya datang dengan kondisi performa yang tidak begitu baik. Pada tiga laga di Super League, Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, menang 3-1 atas Madura United, dan kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Selain itu, pada laga terbaru di kompetisi Piala Liga atau League Cup 2026/2027, "Bajul Ijo" itu menelan kekalahan 2-3 dari tim liga kasta kedua Kendal Tornado FC. Meskipun Persebaya dalam kondisi performa yang tak stabil, kata Shin, pihaknya tetap memandang setiap lawan merupakan tim yang bagus.

Oleh sebab itu, Shin menekankan kepada anak-anak asuhannya agar tidak lengah dalam memandang kondisi lawan, tetapi harus berusaha secara maksimal. "Hanya dengan begitu kami bisa memetik hasil yang baik melawan," katanya.

Lebih lanjut terkait kondisi kesehatannya, Shin mengaku sudah pulih setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sehingga bisa memimpin para pemain saat menjamu Persebaya.(antara/jpnn)