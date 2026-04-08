menu
JPNN.comJPNN.com
Persija vs Persebaya: Tavares Ingatkan Bahaya di Balik Kondisi Pincang Macan Kemayoran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - Laga panas bakal tersaji saat Persebaya Surabaya menantang Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League.

Duel Persija vs Persebaya akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dalam laga big match tersebut, Macan Kemayoran tampil pincang karena absennya sejumlah pemain kunci.

Baca Juga:

Persija dipastikan kehilangan Jordi Amat yang terkena kartu merah serta Thales Lira akibat akumulasi kartu.

Namun, kondisi itu tidak membuat Persebaya merasa di atas angin.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kualitas skuad Persija tetap merata dan berbahaya, siapa pun yang diturunkan.

Baca Juga:

"Bagi saya, tidak ada keuntungan dari kondisi itu. Persija tetap punya banyak pemain dengan kualitas tinggi yang bisa menutup kekosongan," ucap entrenador asal Portugal tersebut.

Menurut Tavares, kekuatan Macan Kemayoran tidak akan banyak berubah karena mereka memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI