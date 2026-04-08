Persija vs Persebaya: Tavares Ingatkan Bahaya di Balik Kondisi Pincang Macan Kemayoran

Laga panas bakal tersaji saat Persebaya Surabaya menantang Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League.

Duel Persija vs Persebaya akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dalam laga big match tersebut, Macan Kemayoran tampil pincang karena absennya sejumlah pemain kunci.

Persija dipastikan kehilangan Jordi Amat yang terkena kartu merah serta Thales Lira akibat akumulasi kartu.

Namun, kondisi itu tidak membuat Persebaya merasa di atas angin.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kualitas skuad Persija tetap merata dan berbahaya, siapa pun yang diturunkan.

"Bagi saya, tidak ada keuntungan dari kondisi itu. Persija tetap punya banyak pemain dengan kualitas tinggi yang bisa menutup kekosongan," ucap entrenador asal Portugal tersebut.

Menurut Tavares, kekuatan Macan Kemayoran tidak akan banyak berubah karena mereka memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.