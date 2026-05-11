Persija vs Persib 1-2: Bandingkan Komentar Bojan Hodak dan Mauricio Souza, Hehe

jpnn.com - JAKARTA –Persib Bandung menang atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5).

Silakan disimak pernyataan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dan peracik Persija Mauricio Souza.

Souza merasa permainan anak asuhnya lebih baik. Adapun Bojan Hodak bilang yang penting hasil akhir.

Diketahui, pada pertandingan tersebut Persib Bandung mampu mengemas kemenangan berkat dua gol Adam Alis setelah sempat tertinggal dari Persija melalui gol Alaaeddine Ajarie.

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung mengokohkan diri di peringkat pertama klasemen sementara BRI Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul tiga poin atas Borneo FC di posisi kedua yang baru memainkan 31 laga.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan apresiasi kepada tim asuhannya.

Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Bojan menjelaskan hasil akhir lebih penting dalam situasi persaingan ketat seperti saat ini.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menyebut anak asuhnya harus bekerja ekstra keras sepanjang laga.