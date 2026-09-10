Persija vs Persib: Beckham Putra Ingin Lakukan Selebrasi di GBK

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang serang Persib Beckham Putra tidak sabar menantikan duel sengit melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9) sore.

Setelah tujuh tahun tidak bertanding di markas besar Persija, Persib akhirnya kembali ke stadion berkapasitas 60 ribu penonton itu.

Sebelumnya, Maung Bandung pernah menantang Macan Kemayoran di GBK tahun 2019. Skor akhir tanpa pemenang, karena imbang 1 - 1.

Setelahnya, karena rivalitas dan tensi laga yang tinggi, pihak kepolisian bertahun-tahun tidak mengeluarkan izin pertandingan di GBK.

Duel bertajuk el Clasico Indonesia itu akhirnya lebih sering dilakukan di luar Jakarta.

Beckham mengatakan para pemain antusias menghadapi laga penting itu.

Tekanan yan diberikan ribuan pasang mata The Jakmania di GBK nanti jadi pemecut semangatnya saat bertanding.

"Ya, saya sangat senang karena bisa main di GBK, karena pemain juga sangat antusias melihat, apalagi lapangan GBK juga cukup bagus, dan saya pikir ini jadi pertandingan yang menarik buat tim kita khususnya," kata Beckham ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9).