Persija vs Persib Bisa Digelar di GBK, Shin Tae Yong Ingatkan Jakmania

jpnn.com - Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27 dipastikan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Kepastian tersebut didapatkan seusai izin dari Kepolisian RI turun pada Rabu (9/9/2026).

Pelatih Persija Shin Tae-yong berharap laga tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan lancar meski kental aroma rivalitas.

"Saya ingin menyampaikan pesan kepada para suporter. Baik kami bermain melawan Persib Bandung, Java United, Dewa United, atau tim mana pun, saya berharap para suporter selalu tertib dan tidak menimbulkan masalah," ujar Shin.

"Saya yakin The Jakmania akan datang dalam jumlah besar untuk memberikan dukungan. Kami tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan."

Tercatat, kalit terakhir Persija menjamu Persib di Jakarta ialah 10 Juli 2019 silam.

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Pada laga tersebut Persija sempat unggul terlebih dahulu lewat Marko Simic sebelum akhirnya disamakan oleh Artur Gevorkyan.

Menarik ditunggu laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.