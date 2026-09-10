Persija vs Persib di GBK, Bobotoh Diminta tak Pergi ke Jakarta

jpnn.com - BANDUNG - Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9), akan digelar dengan kehadiran penonton. Berdasarkan informasi yang diterima, Panpel Persija menyiapkan 60 ribu tiket pertandingan untuk duel panas tersebut.

Rivalitas kedua tim menjadikan pertandingan itu menarik untuk disaksikan, tetapi juga membuat pihak keamanan meningkatkan pengawasan guna menghindari terjadinya gesekan dari kedua kubu suporter.

Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Pipit Rismanto mengimbau Bobotoh atau penonton yang tidak memiliki tiket tak nekat datang ke SUGBK untuk menyaksikan laga Persija vs Persib. Bobotoh disarankan untuk menyaksikan laga tersebut dari layar televisi dalam kegiatan nonton bareng (nobar).

“Kita (masyarakat) berkomitmen untuk mendukung Persib dari tempat masing-masing. Ramaikan di wilayah sendiri, hidupkan ekonomi di Jawa Barat, ya," kata Pipit di kediaman Komisaris Persib Bandung Umuh Muchtar di Kabupaten Sumedang, Rabu (9/9) malam.

Jenderal bintang dua Polri itu menuturkan bahwa pertandingan nanti dipastikan akan dipenuhi suporter tuan rumah. Oleh karena itu, dengan terbatasnya jumlah tiket pertandingan yang dikeluarkan panpel, maka Bobotoh yang tak kebagian diharapkan tidak berangkat ke Jakarta.

Distrik kelompok suporter di Jawa Barat diarahkan menggelar nobar untuk memfasilitasi Bobotoh yang ingin merasakan euforia pertandingan.

“Kami dukung tim, pemain Persib, official, semua, bisa aman semuanya. Masyarakat Jawa Barat yang mendukung Persib bisa memberikan doa semuanya, tetapi juga mampu menjaga keamanan masing-masing dengan tidak datang ke Jakarta, ya," tutur dia.

"Karena 60 ribu tiket itu semua terjual oleh Persija semua. Jadi, tidak usah (ke Jakarta), menonton sendiri, buat kegiatan-kegiatan yang positif di Jawa Barat saja," kata mantan Kapolda Kalimantan Barat, itu. (mcr27/jpnn)