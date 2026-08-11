Persija vs Persib di Jakarta Jadi Kenyataan, Suporter Boleh Datang

jpnn.com, JAKARTA - Penantian panjang Persija Jakarta untuk kembali menjamu Persib Bandung di ibu kota akhirnya menemui titik terang.

Duel panas dua rival klasik itu dipastikan berlangsung di Jakarta, dengan kehadiran penonton pada awal Super League 2026/2027.

Persija akan menghadapi Persib pada pekan kedua, tepatnya 12 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama ILeague Ferry Paulus yang memastikan pertandingan tetap digelar di Jakarta.

"Iya di Jakarta," kata Ferry seusai di Kantor I.League, Selasa (11/8/2026).

Bukan hanya soal lokasi, Ferry juga memastikan laga yang selalu menyedot perhatian besar tersebut tidak digelar secara tertutup.

"Pakai penonton, memangnya ingin tidak pakai penonton?" ujar Ferry sembari bercanda.

Keputusan menempatkan Persija sebagai tuan rumah pada duel kontra Persib sejak awal musim ternyata tidak muncul secara tiba-tiba.