Persija vs Persib di SUGBK, Demo 27 Agustus Membuat Dirut ILeague Deg-degan

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persija vs Persib Bandung sudah mendapat lampu hijau secara lisan dari kepolisian bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Namun, operator kompetisi ILeague masih menyimpan kekhawatiran karena izin resmi pertandingan Persija vs Persib di SUGBK belum diterbitkan.

Direktur Utama ILeague Ferry Paulus mengakui situasi nasional, khususnya dinamika demonstrasi di Jakarta, menjadi perhatian menjelang duel panas tersebut.

"Secara lisan artinya memang sudah disetujui, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi backfire karena proses daripada demo-demo yang konon kabarnya mulai besok (hari ini) ya. Doa saja," kata Ferry kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

ILeague berharap aksi demo 27 Agustus 2026 tidak meluas dan tetap terlokalisasi.

Sebab, situasi keamanan tersebut berpotensi memengaruhi proses penerbitan izin pertandingan.

Meski begitu, Ferry menegaskan sampai saat ini sinyal yang diterima masih positif.

Kepolisian di wilayah Jakarta dan pengelola GBK secara lisan telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah duel Persija vs Persib.