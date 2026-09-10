Persija Vs Persib di SUGBK, Hari Ini Bobotoh Sudah Beraksi di GBLA, Lihat Itu!

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Persija vs Persib Bandung sebagai laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 12 September 2026.

Para pemain Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh menjelang laga tandang melawan Persija Jakarta.

Dukungan Bobotoh itu diterima pemain setelah sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026).

Puluhan ribu Bobotoh menenuhi tribune penonton di sisi timur dan utara.

Mereka tak berhenti menyanyikan chant-chant dan dukungan moral untuk pemain.

Setelah latihan, para pemain mendatangi areal stadion dan menyapa suporter yang antusias menyambutnya.

Pertandingan melawan Persija Jakarta selalu terasa spesial, karena rivalitas suporter antarklub yang sudah berlangsung sejak lama.

Selain sarat gengsi, laga ini menjadi menarik karena kembali digelar di SUGBK yang sejak lama jadi markas tim berjuluk Macan Kemayoran.