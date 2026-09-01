Persija vs Persib di SUGBK, Igor Tolic: Kami Harus Bersiap Secara Psikologis

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 12 September mendatang.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic sangat antusias menyambut laga melawan Macan Kemayoran tersebut. Dia menganggap pertandingan ini spesial.

"Itu selalu menjadi pertandingan yang spesial. Saya rasa saya pernah berada di Bekasi dua musim lalu, di (Stadion) Patriot, tetapi bermain di markas Persija adalah hal yang spesial bagi kami," kata Tolic kepada awak media pada acara seremonial kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa (1/9).

Persija terakhir kali menjamu Persib di Jakarta, tepatnya di SUGBK, pada tujuh tahun lalu. Kala itu, laga yang digelar pada 10 Juli 2019 tersebut berakhir imbang 1-1. Setelah itu, Persija selalu gagal menggelar laga kandang kontra Persib di Jakarta. Pada musim lalu Macan Kemayoran menjamu Pangeran Biru di luar Pulau Jawa, tepatnya di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut Tolic mengatakan timnya harus siap secara mental untuk menghadapi Persija di SUGBK. Sebab, timnya pasti akan mendapatkan "teror" dari puluhan ribu pendukung Persija, Jakmania, yang datang langsung di stadion.

Kendati demikian, Tolic meyakini anak-anak asuhnya dapat mengatasi hal itu dengan bekal pengalaman bermain di kompetisi Asia, yaitu Liga Champions Asia Dua (ACL Champions League Two/ACL Two) dalam dua musim terakhir.

"Kami harus bersiap secara psikologis agar tetap stabil menghadapi stadion yang penuh. Namun, kami sudah memainkan banyak pertandingan di Asia yang membantu kami melewati pertandingan-pertandingan sulit seperti ini dengan lebih mudah," kata pelatih asal Kroasia tersebut.

Pada musim ini Persib kembali berlaga di ACL Two setelah mengalahkan Manila Digger 1-0 pada laga play-off. Mereka tergabung di Grup E babak grup bersama Seoul FC (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam). (antara/jpnn)