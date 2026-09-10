Persija vs Persib: Fitrah Maulana Siap Bertaruh di Bawah Mistar

jpnn.com - Fitrah Maulana tidak ingin tekanan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung mengganggu fokusnya.

Kiper muda Maung Bandung itu siap mengambil kesempatan apabila kembali dipercaya tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).

Bagi Fitrah, duel kontra Persija bukan sekadar pertandingan biasa. Atmosfer besar dan tuntutan untuk meraih tiga poin membuat persiapan mental menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

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"Kami sebagai pemain profesional, tetap persiapkan mental dan kami persiapkan diri kami sendiri. Insya Allah kami akan kerja keras raih tiga poin besok," tegas Fitrah.

Fitrah Maulana Mulai Dapat Kepercayaan

Nama Fitrah mulai mendapat tempat di skuad Persib pada awal musim ini. Dia sebelumnya tampil saat Maung Bandung menghadapi Manila Digger pada babak playoff AFC Champions League Two.

Kepercayaan Igor Tolic kemudian berlanjut ketika Fitrah mengawal gawang Persib pada pertandingan pembuka Super League 2026/27 melawan PSM Makassar.

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Menjadi pilihan di dua pertandingan tersebut membuat Fitrah mendapat pengalaman penting. Namun, pemain berusia 20 tahun itu tidak menganggap dirinya sudah selesai belajar.

"Ya rasanya pasti bangga lah ya, karena ini memang target saya bisa bermain di liga dan bisa jadi starting," ucapnya.