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Persija vs Persib: GBK Penuh Tekanan, Maung Bandung Makin Berani

Persija vs Persib: GBK Penuh Tekanan, Maung Bandung Makin Berani
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Para pemain Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji saat Persija Jakarat menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Sabtu (12/9/2026).

Bermain di ibu kota, Maung Bandung dipastikan menghadapi atmosfer penuh tekanan dari pendukung tuan rumah.

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Igor Tolic Tak Gentar Hadapi Tekanan GBK

Namun, Pelatih Persib Igor Tolic tidak melihat kondisi tersebut sebagai alasan bagi timnya untuk bermain dengan rasa takut.

Juru racik asal Kroasia itu justru mengaku menikmati pertandingan dengan atmosfer besar. Baginya, tekanan merupakan bagian yang membuat laga seperti Persija kontra Persib makin menarik.

"Bermain di stadion seperti GBK dengan banyak suporter tentu memberikan tekanan. Namun, bagi saya, situasi seperti itu justru menyenangkan," ucapnya.

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Tolic Tak Mau Salah Pilih Pemain

Tolic menyadari satu keputusan kecil bisa berpengaruh besar dalam pertandingan dengan tensi tinggi seperti ini

Karena itu, pemilihan pemain dan cara mengatur jalannya pertandingan menjadi perhatian utama mantan asisten Bojan Hodak tersebut.

GBK bakal dipenuhi tekanan saat Persija Jakarta menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League.

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