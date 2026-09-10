Persija vs Persib, Igor Tolic Fokus Kesiapan Skuad Hadapi Laga Ketat

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung terus bersiap untuk menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9), pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan bahwa laga akan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki materi pemain yang sama bagusnya.

Kedua tim juga sama-sama memulai kompetisi dengan kemenangan, Persib mengalahkan PSM Makassar 3-1, sementara Persija menaklukkan Borneo FC 1-0.

"Persija punya tim yang sangat bagus, tetapi kami juga bagus. Peluangnya bakal 50-50," kata Tolic dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (9/9).

Menjelang laga ini, Tolic tidak ingin terlalu larut memikirkan kekuatan lawan. Pelatih asal Kroasia itu lebih menitikberatkan persiapan pada kondisi dan kesiapan skuadnya.

Menurut dia, pertandingan melawan Persija akan sangat ditentukan oleh kesiapan pemain yang tersedia setelah menjalani proses pemulihan.

Meski fokus pada tim sendiri, Tolic mengaku tetap memantau perkembangan Persija. Dia menilai Persija pada musim ini memiliki pertahanan yang baik.

"Ya, mereka terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya. Saya tidak melihat banyak ketidakteraturan. Saya melihat klub yang, khususnya dalam bertahan, mereka stabil," tutur Igor Tolic.